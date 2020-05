Decreto “Rilancio” a Corigliano-Rossano arrivano 650mila euro

L’annuncio della Scutellà (M5S): «Boccata d’ossigeno per amministratori che possono programmare interventi»

Con il Decreto legge “Rilancio” varato dal Governo Conte al comune di Corigliano-Rossano sono stati assegnati 652mila euro. Un fondo che l’Amministrazione comunale potrà utilizzare per tamponare la riduzione delle entrate causate dall’emergenza Covid-19 e, così, programmare e pianificare interventi urgenti di pubblica utilità.

«Sono tanti soldi che rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno».

È quanto fa sapere il portavoce del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati, Elisa Scutellà.

«Per tamponare la riduzione delle entrate per gli enti locali derivante dall’emergenza epidemiologica in corso – dice la parlamentare – abbiamo previsto nel Decreto Rilancio per l’anno 2020, un fondo da 3,5 miliardi di euro destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, provincie e città metropolitane».

«Il ministero dell’Interno – aggiunge – ha già disposto il pagamento dell’ acconto del 30% come previsto dall’art.106 del dl Rilancio e per il comune di Corigliano-Rossano sono stati assegnati 652.423,92 euro».

«Una boccata d’ossigeno – conclude – anche per enti e amministratori locali».

