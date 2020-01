Decathlon richiama alcuni snowboard difettosi: c’è il rischio lesioni

Il periodo della settimana clou, attesa da milioni di italiani, sta arrivando. La prudenza, però, nelle piste da sci è fondamentale. A tale proposito la Decathlon avverte che parti degli attacchi da snowboard potrebbero essere difettosi. Nello specifico ha riscontrato che, in alcuni casi, possono rompersi causando una caduta. La sicurezza dei nostri utilizzatori, è una nostra priorità ed è il motivo per cui richiamiamo questi tre modelli, ha così giustificato il richiamo sul proprio sito aziendale. Decathlon ha pertanto deciso di disporre il richiamo dei seguenti modelli, venduti tra il 1° settembre 2019 e il 6 gennaio 2020 incluso nelle filiali e nello shop online: SNB 100, ALLROAD 500, SNB 100 CLICK. Decathlon raccomanda i suoi clienti di non più utilizzare gli attacchi da snowboard in questione e di riportarli al servizio clienti della più vicina filiale. Il difetto riscontrato potrebbe determinare lesioni anche gravi o con esito fatale in caso d’incidente.

