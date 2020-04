De Florio (Simet): «Nessuna ripartenza senza aiuti alle aziende»

La fase 2 per le il settore trasporto rischia di rimanere un’incognita, De Florio: «In una parola, accelerare con la liquidità»

È quanto dichiara l’Amministratore Delegato della Simet Spa Mariella De Florio tra i responsabili delle principali realtà imprenditoriali del mezzogiorno intervistata nello speciale del quotidiano nazionale La Repubblica pubblicato qualche giorno fa.

Il deficit vola a 180 miliardi e il Sud è una bomba sociale. È, questo, il titolo dello speciale che Repubblica ha dedicato all’emergenza Covid-19 vista dall’angolazione delle imprese.

Davanti alla ripartenza, il Sud rischia di ritrovarsi più diseguale di prima: con un milione e 400 mila persone in più (precari, irregolari, domestici, in nero) vicine alla soglia di povertà, intorno ai 600 euro al mese.

Mariella De Florio – si legge nell’articolo che dalla prima si sviluppa sulle colonne della quarta pagina – è amministratore delegato di un’azienda di trasporti, la Simet: 60 pullman che coprono tratte interregionali. Per lei – scrive Giuseppe Smorto – è crisi due volte: 150 dipendenti in cassa integrazione, viviamo di mercato, senza sostegno pubblico, anche se il nostro è servizio pubblico perché integra il trasporto in treno e aereo.

«Stiamo studiando come ripartire ma non si capisce nulla. Allo stato – risponde la responsabile Simet nel servizio – chiediamo risposte veloci e non burocrazia e un rapporto con le banche più flessibile. Dai proclami e dai decreti che dovevano curare è passato troppo e noi non abbiamo visto niente. Per rimettere sulle strade i nostri mezzi abbiamo bisogno di liquidità, subito. Ma le banche rispondono: aspettate metà maggio. Posso dirlo? Manca un indirizzo, manca preparazione, manca competenza. Così – si conclude l’intervista – diventiamo preda e vittima della concorrenza straniera».

