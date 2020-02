“Danzaelegantemente”, grande successo per il premio dedicato a Fabiana Luzzi

Oltre 300 ballerini in gara e venti scuole partecipanti. Il miglior talento premiato è Antonio Affortunato di Cassano Jonio

Si è concluso con un successo che va oltre le aspettative della vigilia la prima edizione del Concorso “Danzaelegantemente – premio danza Fabiana Luzzi” con la direzione artistica di Morena Avena che si è tenuto presso il cinema teatro San Marco di Corigliano-Rossano. Sono venti le scuole partecipanti, provenienti da ogni parte della Calabria, con oltre 300 ballerini che si sono esibiti.

In giuria Anbeta Toromani, ballerina e coreografa internazionale, impegnata come protagonista nei migliori teatri e Fabrizio Santi ballerino coreografo più apprezzato nel mondo hip hop, con la partecipazione straordinaria del direttore di Balletto di Calabria, Massimiliano De Luca. A conclusione della manifestazione il premio danza “Fabiana Luzzi” per il miglior talento della serata è stato assegnato ad Antonio Affortunato della Scuola Studio Danza di Grazia Ciappetta di Cassano allo jonio.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto alla famiglia Luzzi per aver reso possibile tutto ciò ricordando la figura di Fabiana.

Abbiamo assistito ad una giornata di danza straordinaria ma soprattutto è stato bello respirare l’educazione il rispetto e la collaborazione tra le scuole. Ciò ha fatto sì che la serata si svolgesse nel miglior modo possibile.

Dal palco del San Marco è già stato lanciato l’invito per la seconda edizione del concorso e la direttrice artistica Morena Avena è già al lavoro per organizzare un evento ancora più emozionante e unico.

