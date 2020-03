Dall’Unical a Cariati un carico di disinfettante per gli uffici comunali

La richiesta ai laboratori dell’Ateneo di Arcavacata era partita nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale

Ne era stata fatta richiesta nei giorni scorsi per far fronte all’esigenza di garantire una maggiore igiene per gli ambienti di lavoro negli uffici comunali e puntualmente è arrivata la risposta. L’Amministrazione comunale, infatti, ha ricevuto dall’Unical il disinfettante per le mani.

È quanto fa sapere il Sindaco facente funzioni Ines Scalioti ringraziando i laboratori del Campus di Arcavacata di Rende per la disponibilità manifestata ed il contributo che stanno offrendo agli enti pubblici.

La Scalioti coglie l’occasione, inoltre, per esprimere soddisfazione in ordine alla richiesta formale di intervento dell’Esercito promossa dal Presidente della Regione Calabria Jole Santelli che fa proprio l’appello ad hoc dei sindaci della provincia di Cosenza in questa stessa direzione al quale, nei giorni scorsi, aveva aderito anche l’Amministrazione Comunale di Cariati.

