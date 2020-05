Da lunedì riaprono pizzerie e ristoranti: ritornerai a sederti ai tavoli? – PARTECIPA AL NOSTRO SONDAGGIO

Secondo un’indagine wine monitor, tre italiani su quattro sono pronti a tornare al ristorante. Sarà così anche per i calabresi? Dacci la tua opinione

La voglia di ritornare alla normalità, di sorseggiare un calice di vino in compagnia è più forte del distanziamento sociale. Il rischio di contagio non frena l’entusiasmo degli italiani: il 58% della popolazione ha dichiarato di tornare al ristorante esattamente come prima del lockdown e solo il 23% ridurrà le proprie cene fuori casa.

Il messaggio positivo è emerso da un’indagine di Vinitaly-Nomisma Wine Monitor diffusa in vista della riapertura dei ristoranti prevista per il 18 maggio. Appena più di un quinto dei consumatori quindi si dice frenato dalle nuove regole di sicurezza, si tratta in particolare di donne, del Sud e che hanno purtroppo registrato in queste settimane di pandemia problemi sul lavoro.

Ma gli abitanti di Corigliano Rossano, la terza città della Calabria, ritorneranno a sedersi ai tavoli dei ristoranti? Per questo, l’Eco ha creato un sondaggio semplice e veloce:

Da lunedì riaprono pizzerie e ristoranti: ritornerai a sederti ai tavoli? Pubblicato da L'Eco dello Jonio su Venerdì 15 maggio 2020

Saremo cauti o vino, accoglienza e ristorazione saranno più forti del Coronavirus?

