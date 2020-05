Da domani temperature sopra i 30°. Il Caldo ucciderà il virus? Ci sono tante buone notizie

È scientificamente provato come i virus respiratori soffrano il caldo. L’infettivologo Cascio tranquillizza un po’ tutti

Domani le temperature, secondo le previsioni Meteo, saliranno di ben 5 gradi. Un assaggio di Estate con la prima calura a più di un mese dalla stagione più attesa. Quest’anno, però, l’afa verrà attesa con una certa speranza. La domanda che ronza in testa è la seguente: il caldo ucciderà il Covid-19? No, però ci sono tante belle notizie. Il virus non risente delle alte temperature ma, come sottolinea Antonio Cascio dal Policlinico di Palermo intervistato dal Giornale di Sicilia, i raggi ultravioletti sono in grado di neutralizzare i batteri. Inoltre, il sole fa asciugare le goccioline di saliva che emettiamo, rendendo quasi inutile l’utilizzo della mascherine, a patto che si mantengano le distanze di sicurezza.

