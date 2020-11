Crotonese sotto il nubifragio. Sullo Ionio cosentino attese precipitazioni più intense: è Allerta Rossa

Nelle prossime ore, secondo i dati metereologici, le piogge potrebbero aumentare di intensità su tutta la fascia ionica. Allerta Rossa della Protezione Civile

Il crotonese è sotto un nubifragio e aspetta, con paura e tanta apprensione, la fine dei temporali per poter fare la conta dei danni. Da Strongoli a Crotone, la fascia ionica su cui sfocia il fiume Neto, sta vivendo queste ultime ore con il fiato sospeso. A preoccupare, inoltre, è il forte vento proveniente da Levante. Ma non è finita qui, la Protezione Civile, ha posto tutta l’area ionica cosentina in Allerta Rossa. Grande attenzione per Corigliano Rossano; le immagini di cui disponiamo fanno riferimento ad aree con un dato di precipitazioni attestato sui 7-10 millimetri mentre, sulla terza città della Calabria, intorno alle 12, ne sono attesi 17-20.

