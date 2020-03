A Crosia sono stati bonificati tutti gli edifici comunali

Prosegue l’attività di disinfestazione e sanificazione dei luoghi pubblici in ottemperanza alle disposizioni del Governo centrale e dell’Istituto superiore della Sanità sulle misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. Dopo le attività di bonifica che hanno interessato gli edifici scolastici, stamani una ditta specializzata ha provveduto ad avviare la fase di disinfestazione nelle tre strutture comunali: la sede centrale di viale Sant’Andrea nel centro storico, la delegazione comunale di viale della Repubblica ed il comando della Polizia municipale di via Nazionale a Crosia Mirto.

È quanto fa sapere il sindaco Antonio Russo, rimarcando l’attenzione con cui il Comune sta ottemperando alle norme igienico-sanitarie, soprattutto in questa delicata fase, e invitando i cittadini a seguire le semplici ma efficaci regole di prevenzione dettate dalle autorità sanitarie.

«È un momento particolare – dichiara il primo cittadino – durante il quale dobbiamo fare tutti un po’ più di attenzione non solo a quelle che dovrebbero essere le abitudinarie regole di igiene personale e domestico ma anche ad evitare un possibile rischio di contagio nei luoghi pubblici. Ecco perché, in linea con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ci atterremo a tutte le regole di prevenzione. Le attività del Municipio proseguono regolarmente e gli uffici rimarranno, ovviamente, aperti. Proprio per questo, volendo garantire massimi standard di pulizia e igiene, abbiamo provveduto stamani ad avviare una capillare azione di disinfestazione negli ambienti pubblici comunali che si completerà domani con la sanificazione degli stessi».

Stamani uomini e mezzi della ditta certificata Le Tre Gocce di Crosia Mirto hanno operato nelle sedi comunali del centro storico e del centro urbano di Mirto attivando azioni di profonda pulizia degli spazi e l’utilizzo di presidi sanitari, ovviamente non nocivi per l’uomo, per la igienizzazione batterica dei locali. Domani un’altra ditta, la Splendor, si occuperà, invece, della sanificazione dei locali.

