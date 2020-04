Crosia: rocambolesco doppio arresto della Polizia di Rossano

Doppio arresto in un colpo solo per la Polizia di Rossano. Infatti, nei giorni scorsi, hanno bloccato due individui perché responsabili, nell’ambito della stessa circostanza, dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e spendita introduzione nel territorio dello Stato Italiano di moneta falsa.

Il tutto è accaduto a Crosia durante dei servizi di controllo del territorio e per il contenimento del covid-19. Un ragazzo di 22 anni è stato sorpreso a cedere a cedere dosi di marijuana a dei giovani. Lo stesso, cercando di sottrarsi al controllo, si è poi scagliato contro il personale della Polizia di Stato, per poi disfarsi del proprio marsupio in cui all’interno vi erano 60 grammi di sostanza, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi.

Nello stesso momento giungeva sul posto un altro uomo, tale S.S.A. cittadino rumeno di anni 24, il quale alla vista del personale della Polizia di Stato si dava a precipitosa fuga. Immediatamente raggiunto, veniva perquisito ed all’interno di una tasca gli veniva rinvenuta, e successivamente sequestrata, una banconota da 50€ che, alle verifiche, risultava falsa. Più tardi nella perquisizione effettuata a casa di quest’ultimo venivano rinvenute altre 2 banconote false da 50 euro. Entrambi sono stati tratti in arresto.

Commenta

commenti