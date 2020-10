Crosia pronta a scrivere un nuovo storytelling per Centofontane

Domani pomeriggio a Mirto sarà presentato alla stampa il nuovo Piano Mare. Turismo, sport e cultura: questi gli ambiti di sviluppo

Un nuovo storytelling per il lungomare Centofontane. Al via la fase esecutiva del progetto del nuovo Piano Mare che ha l’ambizione di riscrivere la storia di una delle aree del territorio dello Jonio cosentino con grandissime potenzialità e con margini di crescita esponenziali. Turismo e accoglienza, sport e cultura. Saranno questi i macro-ambiti attorno ai quali i privati potranno sviluppare e presentare le loro proposte commerciali per ottenere in concessione spazi pubblici da destinare alle loro attività, lungo un kilomentro di costa. La valutazione finale sarà fondata su tre principi cardine: esperienza, originalità e visione del progetto.

Obiettivi, finalità e termini per la presentazione delle proposte per il nuovo Piano Mare saranno illustrati nel corso di una conferenza di presentazione il prossimo Giovedì 29 Ottobre, alle ore 16.30, nella sala della delegazione comunale di Crosia, su viale della Repubblica nel centro urbano di Mirto.

All’incontro, che sarà aperto esclusivamente ai giornalisti (nel totale rispetto delle norme anti-covid), interverranno il sindaco Antonio Russo, l’assessore all’Urbanistica, Giovanni Greco, il consigliere delegato al commercio, Giuliana Murrone, il responsabile dell’ufficio urbanistica, Giuseppe Citriniti, ed il consulente per lo sportello Suap Natalino Chiarello.

«Si tratta – ricorda il sindaco Russo – di un momento molto importante per la nostra città che, finalmente, per la prima volta, presenta un piano urbanistico e commerciale che fornisce tutti gli strumenti per riscrivere, con una visione nuova, territoriale e moderna, la mission di quest’area della Calabria. È importante esserci per iniziare a costruire insieme un nuovo percorso di sviluppo per la nostra comunità»

