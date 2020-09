A Crosia negativi 51 tamponi, si aspetta la verifica totale

“Un’ottima notizia per tutta la comunità ma si aspetta la verifica totale”

La comunità crosiota può tirare un (mezzo) sospiro di sollievo. E’ infatti notizia di pochissimi minuti fa che – così come comunicato dall’unità speciale USCA dell’Asp di Cosenza – 51 tamponi sui 55 fatti sui bambini e sugli animatori della ludoteca sono tutti negativi al Covid-19. “Possiamo già da ora dire che non abbiamo alcun focolaio – si legge sulla pagina social del comune -. Rimaniamo speranzosi e fiduciosi sull’esito degli altri tamponi che dovrebbero arrivare fra poche ore o tutt’al più nella giornata di domani. Questa è un’ottima notizia per tutta la comunità di Crosia Mirto. Prima di tirare un profondo sospiro di sollievo, però, aspettiamo la verifica totale. Per il momento bene così”.

