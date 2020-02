Crosia Mirto si illumina: il Comune installa 50 nuovi punti luce

L’assessore Greco: «Portata l’illuminazione pubblica in diversi quartieri che ne erano sprovvisti da sempre»

«Crosia Mirto si illumina». Lo dice l’Amministrazione comunale traentina in una nota stampa evidenziando che in quanto alla pubblica illuminazione non solo si attende il grande intervento di efficientamento energetico che riguarderà l’intero territorio comunale con la realizzazione del nuovo impianto luci lungo la strada verso il centro storico, ma è stato completato anche un progetto attraverso il quale sono stati installati 50 nuovi punti led in diverse aree del centro urbano di Mirto che fino ad oggi erano al buio. «Si tratta – è scritto nella nota – dell’ennesimo grande intervento di messa in sicurezza e di riqualificazione urbana messo in cantiere e completato dall’Esecutivo a guida Russo».

In merito al progetto, è intervenuto anche l’assessore all’urbanistica, con delega alle politiche energetiche, del Comune di Crosia, Giovanni Greco, prcisando che l’opera è stata possibile grazie all’individuazione di un finanziamento extrabilancio da fondi del Ministero per lo sviluppo economico.

50 nuovissimi punti luce ad alta capacità illuminante e a basso consumo, 10 vie completamente illuminate, 2 quartieri – quello di Sorrenti e di Decanato sottano – ai quali è stata restituita la tranquillità notturna. «Sono questi – spiega Greco – i numeri importanti dell’intervento di riqualificazione e potenziamento energetico voluto dal sindaco Russo e dall’Amministrazione comunale di Crosia. Avevamo intere vie del centro abitato di Mirto che da anni, dopo la costruzione delle abitazioni residenziali, erano rimaste completamente al buio. Ci siamo fatti carico delle tante istanze e dei disagi dei cittadini e abbiamo studiato un progetto che potesse superare le diverse criticità. Ci siamo riusciti e questo grazie anche ad un fondo messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico destinato proprio all’efficientamento energetico dei comuni».

L’opera è stata realizzata dalla ditta M.C. impianti di Mauro Coppola di Crosia Mirto, a seguito di un bando gara. Le lampade installate sono di tecnologia LED a basso consumo ed altissimo potere illuminante.

