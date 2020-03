Crosia Mirto, nuova stretta sulle attività commerciali

“Io resto a casa”, si fanno più restrittive le misure di contenimento varate dal sindaco Antonio Russo che ha firmato una nuova ordinanza rimodulando gli orari di lavoro delle attività commerciali. Da oggi e fino a cessata esigenza tutti i supermercati, gli ipermercati, i minimercati e gli alimentari potranno rimanere aperti dalle 8.30 alle 18.30, nei giorni feriali; chiusi, invece, nei festivi. Tutti gli altri esercizi non di prima necessità ma comunque consentiti dagli allegati 1 e 2 del Decreto “Io Resto a Casa” dovranno rispettare l’orario d’apertura dalle 8.30 alle 13.30. Le farmacie, invece, continueranno ad osservare gli orari canonici di apertura e chiusura.

Sono queste solo alcune delle prescrizioni previste dall’ordinanza del Sindaco di Crosia N.20/2020 in vigore da oggi (venerdì 20 Marzo). All’interno del provvedimento si assumono ulteriori contromisure contro la possibilità di creare assembramenti di persone.

È stata disposta, infatti, anche la chiusura del cimitero, salvo operazioni indifferibili. Inoltre, tutti i cittadini dovranno limitare gli spostamenti solo per reali esigenze (fare la spesa, motivi di salute o di lavoro) avendo al seguito idonea autocertificazione. Gli spostamenti a piedi in biciletta o con animale domestico da compagnia, saranno consentiti nelle immediate vicinanze della propria abitazione. Qualora non indispensabile, gli spostamenti per motivi di necessità, dovranno avvenire singolarmente, mantenendo in ogni caso la distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro.

Nel frattempo gli uffici comunali hanno attivato la formula dello smart working. Tutti i settori continueranno ad operare regolarmente attraverso l’apposita rete intranet comunale. Mentre per tutta la corrispondenza con il Municipio sarà possibile utilizzare il protocollo digitale raggiungibile attraverso il portale istituzionale www.comunedicrosia.it

