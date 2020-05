Paura a Crosia Mirto per l’incendio di un cumulo di ceppato nei pressi di una foresteria. È accaduto in via Olanda in località Sorrento. In un primo momento si era pensato ad un atto incendiario doloso a quanto pare, però, si è trattato di un caso accidentale.

Sul posto sono giunti prontamente i carabinieri della locale stazione di Mirto e i vigili del fuoco del dipartimento operativo di viale dei Normanni di Corigliano-Rossano che hanno subito domato le fiamme.

