Crosia Mirto: assestamento bilancio di previsione 2020/22, si riunisce il Consiglio

La seduta è stata convocata per Lunedì 23 Novembre alle ore 17; in caso di seduta deserta la seconda convocazione viene fissata mercoledì 25

Assestamento generale Bilancio di previsione triennale 2020/2022, si riunisce il Consiglio comunale. La seduta, convocata per il prossimo Lunedì 23 Novembre 2020, alle ore 17.00 nella sala consiliare della delegazione comunale di viale della Repubblica, si terrà in presenza, rispettando tutte le misure anticontagio da Covid-19, che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali per i consiglieri comunali e per il pubblico ammesso ad assistere nel numero massimo consentito.

È quanto fa sapere il Presidente del Consiglio comunale, Francesco Russo, che porterà all’attenzione dell’assemblea civica un ordine del giorno composto da cinque punti.

Dopo l’approvazione dei verbali della precedente seduta (punto 1) si procederà con la ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 24 settembre “Prima variazione al Bilancio di previsione ed al Peg 2020/2022(punto 2).

A seguire sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea l’Assestamento generale del Bilancio di previsione 2020/2022 e salvaguardia equilibri di Bilancio. (punto 3).

Subito dopo si procederà con il (quinto punto) presa d’atto del mancato obbligo della redazione ed approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2019.

La seduta si concluderà con l’accettazione donazioni immobili al Comune di Crosia (punto 6).

In caso di seduta deserta, la seconda convocazione del Consiglio comunale viene fissata per Mercoledì 25 Novembre 2020 alle ore 17.00.

Commenta

commenti