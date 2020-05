Crosia, Fase 2: nuove prescrizioni per la sicurezza

Fase 2, ecco le nuove prescrizioni comunali. Si allentano le restrizioni per quanto riguarda gli orari di apertura delle attività commerciali consentite dal DPCM del 26 aprile 2020. Rimane l’obbligo di indossare sempre guanti monouso e mascherine per tutte le attività esterne alle mura domestiche. Resteranno ancora chiusi, fino a quando i dati epidemiologici non saranno ancora più confortanti, la promenade, il palmeto ed il parco di Centofontane.

Riapre, invece, nei giorni feriali il cimitero cittadino. È quanto prevede l’ultima ordinanza a firma del sindaco Antonio Russo volta a garantire maggiore tutela e sicurezza ai cittadini, pur consentendo la graduale fase di ripartenza prevista dalle direttive del Governo centrale.

