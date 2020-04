Crosia, eseguiti i tamponi sui parenti della donna che ha contratto il Covid-19

Si tratta di una procedura precauzionale. Nella cittadina traentina il caso è circoscritto. Verifica sollecitata anche dal sindaco Russo

Stamani i sanitari specializzati covid, che hanno base a Cariati, sotto la guida del responsabile del dipartimento di igiene e sanità pubblica dei distretti Jonio nord e sud dell’Asp di Cosenza, Martino Rizzo, hanno eseguito i tamponi sui familiari della donna 70enne di Crosia che nei giorni scorsi era stata trovata positiva al coronavirus (leggi anche Covid-19, nuovo caso sullo Jonio: si tratta di una donna di Crosia Mirto).

Sono stati eseguiti sei tamponi, tutti nella cerchia familiare della donna. L’obiettivo dell’Azienda sanitaria è quello di non lasciare nulla al caso e chiudere il cerchio, in modo definitivo, attorno al caso. Insomma, nelle premesse dovrebbero essere dei tamponi precauzionali con la speranza che non emerga nulla di allarmante. Nei giorni scorsi era stato lo stesso primo cittadino di Crosia, Antonio Russo, a sollecitare l’Asp ad effettuare tutti i dovuti controlli di verifica sui congiunti della 70enne.

Commenta

commenti