Crosia, domani 25 Aprile differenziata regolare

Raccolta differenziata, prosegue senza alcuna variazione nel calendario il servizio “porta a porta”, nella giornata di domani (Sabato 25 Aprile). Mentre il ritiro del cartone, previsto il prossimo Venerdì 1 Maggio, slitterà direttamente all’8 Maggio.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali, i quali hanno inteso dare massima priorità alla raccolta dell’umido, garantendo il funzionamento del servizio, nonostante il giorno festivo.

Domani alimentari aperti mezza giornata. Ok ad attività ristorative d’asporto

Si comunica, inoltre, che domani resteranno aperte per mezza giornata (8.30/13.00) tutte le attività di vendita di generi alimentari e i supermercati. E in serata resteranno attive tutte le attività ristorative che siano attrezzare per il servizio d’asporto.

Intanto, sul fronte delle misure contenitive anticontagio Covid-19, oggi sono stati effettuati, da parte della Polizia Locale, nuovi controlli casa per casa per intercettare eventuali spostamenti ingiustificati.

