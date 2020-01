Crosia – Derattizzazione: posticipato inizio attività scolastiche

Attività di bonifica, derattizzazione e sanificazione straordinaria: posticipata a Giovedì 9 Gennaio 2020 l’inizio delle attività didattiche nel plesso di Via della Scienza a Crosia Mirto. La disposizione avrà valore solo per le classi della Scuola secondaria di primo grado (scuola media) mentre le lezioni saranno regolarmente garantite per tutte le restanti classi.

La disposizione, a firma del sindaco Antonio Russo, si è resa necessaria a seguito del rinvenimento, nei pressi del muro perimetrale dell’edificio scolastico all’interno del cortile, di diverse tracce di escrementi di roditori.

Pertanto, gli uffici comunali su disposizione del Primo cittadino ha subito avviato le procedure per la bonifica dei luoghi attraverso un’agenzia specializzata esterna. Le complesse attività di derattizzazione e sanificazione dei luoghi sono già iniziate e proseguiranno anche nelle giornate di Martedì 7 e Mercoledì 8 Gennaio 2020 non garantendo, pertanto, l’utilizzo dei locali situati al piano terra dell’immobile dove si svolgono, appunto, le attività didattiche della Scuola secondaria di primo grado.

