Crosia, al via la disinfestazione su tutto il territorio comunale

Le operazioni si svolgeranno nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio

Al via la fase di disinfestazione contro zanzare, zecche e pulci su tutto il territorio comunale. Le attività avranno luogo a partire dalle ore 23.00, del prossimo Giovedì 21 Maggio 2020 per avviare l’attività di bonifica e sanificazione. Saranno interessate dalle operazioni tutte le aree abitate ricadenti all’interno del perimetro comunale.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali ambiente che su indirizzo dell’Amministrazione comunale hanno predisposto l’intervento.

Le attività di bonifica interesseranno progressivamente i centri abitati del centro storico di Crosia, il centro urbano di Mirto, contrada Sorrento, i centri abitati lungo la fascia costiera (Centofontane e Pantano) e località Fiumarella.

In occasione delle attività di disinfestazione e bonifica, che si protrarranno per tutta la notte, si invitano i cittadini delle aree interessate ad adottare le seguenti precauzioni nel: chiudere tutte le finestre delle abitazioni; coprire le piante e le colture presenti sui balconi; non esporre all’esterno alimenti o altri oggetti di uso domestico.

