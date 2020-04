Crollo prenotazioni stagione turistica: la politica intervenga prima della catastrofe

Le stime per il sistema Italia sono preoccupanti e non fanno dormire sonni tranquilli. Il turismo sarà uno dei settori più colpiti

di Josef Platarota

Il Covid 19 sta mettendo in ginocchio una larga fetta della nazione. Un periodo paradossale e paranoico che nessun avrebbe pensato di vivere. A pagarne le conseguenze saranno anche i tanti operatori turistici disseminati in Calabria. È inutile nascondere come l’estate 2020 sarà una probabile ecatombe, dato che si sta navigando a vista: non è assolutamente detto che in corrispondenza bella stagione si torni alla normalità.

Qualche imprenditore è indeciso anche se aprire o meno; tra di loro anche Roberto Incoronato: «Avviare la stagione sarà possibile solo attraverso un forte sostegno economico del governo e della Regione Calabria. L’appello è rivolto alla nostra Presidente Jole Santelli della Regione Calabria , oltre al neoeletto assessore al turismo Fausto Orsomarso, ma non meno al vice presidente Antonino Spirlì, insediati da poco. Si spera – sottolinea l’imprenditore coordinatore cittadino della Lega a Ricadi nel vibonese – che il settore turistico possa da una parte mettere in sicurezza finanziaria le attività almeno fino al 30/09/2021, attraverso una possibile completa detrazione fiscale, dall’altra creare condizioni agevolate per garantire l’assunzione dei lavoratori stagionali e inoltre stimolare gli italiani a soggiornare in Italia per le loro vacanze».

È normale che anche le amministrazioni locali dovranno attivarsi per sospendere le tasse locali, eventualmente rateizzandole nel tempo. Con l’auspicio che il grido d’allarme degli imprenditori locali sia ascoltato, con i dovuti provvedimenti del caso, preoccupati per tutte le spese che annualmente sono costretti ad affrontare per migliorare e adeguare le proprie attività turistiche ricettive, che solo con la stagione estiva può far rientrare per reinvestire, non solo per il benessere dei propri clienti, ma soprattutto per la nostra Terra.

