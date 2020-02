Crollo del prezzo dell’extravergine, i produttori calabresi pronti a versare l’olio sulla strade

«È una fotografia impietosa quella del mercato dell’olio di oliva in Calabria; il prezzo è in caduta libera e non si coprono nemmeno i costi». A denunciare questa drammatica situazione è il presidente della Coldiretti Calabria Franco Aceto che si rivolge direttamente ai parlamentari eletti in Calabria affinché si impegnino ad affrontare le molteplici criticità: dalle contraffazioni, all’invasione di olio straniero a dazio zero, al falso Made in Italy.

«Questa – continua – è una richiesta unanime per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l’economia e l’occupazione e per rimanere competitivi e non essere condannati all’irrilevanza in un comparto fondamentale che vede impegnate oltre 84mila aziende in Calabria e che oggi si trova di fronte ad una crisi storica. La politica – aggiunge – ha il dovere di intervenire su questi argomenti rilevanti per la nostra economia e per questo chiediamo che anche il prossimo Governo Regionale possa immediatamente essere concentrato sull’argomento, senza lungaggini e perdite di tempo. La situazione è esplosiva – conclude Aceto – e non possiamo più accontentarci di generiche prese di posizioni o impegni ed iniziative tiepide. Se l’agricoltura è stato il tema centrale come non mai della campagna elettorale regionale adesso lo si dimostri con i fatti. Per quanto ci riguarda, noi non faremo da tappo alle iniziative di protesta anche eclatanti che giorno per giorno stanno montando».

