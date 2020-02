Cresce l’attesa per la 16esima edizione de “Le Notti dello Statere”

La kermesse cinematografica anche nell’edizione 2020 avrà come da tradizione ospiti di eccezione

Sedici anni e non sentirli. Tanti sono infatti i compleanni de “Le Notti dello Statere”, la fortunata kermesse cinematografica estiva della Sibaritide dedicata al cinema ed alla grande fiction.

Ecco le prime anticipazioni dell’ideatore e direttore artistico della manifestazione, Luca Iacobini. «Un festival cinematografico – dice Iacobini – che dal 2004 fa pulsare il cuore del grande cinema e della fiction d’autore in riva allo Ionio sibarita. L’evento – annuncia il direttore artistico – si svolgerà nella metà di giugno, appunto a Sibari, sotto la supervisione organizzativa del circolo cinematografico Cinema Calabria».

«Stiamo lavorando con molta attenzione alla programmazione – conferma Iacobini – e non nascondiamo la soddisfazione per essere arrivati sin qua, senza mai peraltro cedere sul piano della qualità. Non è stato facile, dal momento che siamo sempre andati avanti senza finanziamenti pubblici, ma la rete di collaborazioni creata attorno ad un progetto che promuove il binomio cultura-territorio ci ha consentito di superare anche gli ostacoli più ardui e di fare proprio della qualità e dell’attenzione il marchio di fabbrica: grazie a questo, oggi, il Festival vive e di Sibari si parla bene e con piacere, sui set di tutta Italia».

Buoni risultati, dunque, in termini di marketing territoriale, ma anche sul piano della concretezza tanto è stato fatto, ad esempio attraverso i progetti di aggregazione per bambini e adolescenti. Non a caso, anche l’edizione 2020 de “Le Notti dello Statere” avrà tra i suoi protagonisti proprio i giovanissimi sibariti, piccole stelle che già brillano nel firmamento della cultura targata Sibari.

