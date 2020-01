Credito creditizio nel Mezzogiorno? La Camera rimane deserta

Ai parlamentati del Sud poco importa? Stando all’immagine postata in questi giorni, che faceva riferimento ad un’aula di Montecitorio sorda e grigia, forse sì. Risposta positiva in quanto la Camera, alla discussione generale sulle misure urgenti per il credito creditizio nel Mezzogiorno, era desolatamente deserta. Insomma, bisognava decretare di dare ossigeno alle banche e alle imprese, ma stragrande maggioranza degli eletti ha preferito disertare l’Aula. La foto, che sta facendo il giro del web e dei giornali, è stata condivisa su Twitter dal noto blog di comunicazione e politica Nomfup, fondato dall’esponente del Partito Democratico Filippo Sensi. I deputati si sono immediatamente difesi ricordando che fosse lunedì e che il disegno di legge in questione fosse stato approvato nella giornata precedente. Non sono mancati nemmeno le levate di scudi da parte dei parlamentari che hanno accusato gli organi di stampa di alimentare l’antipolitica e il populismo. Ma guardando le immagini, oltre che il cronista, anche il cittadino navigante su Internet qualche domanda – sul disinteresse della politica per il Meridione – legittimamente se la sta ponendo.

