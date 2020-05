Covid19, secondo giorno senza contagi in provincia: non accadeva dal 10 marzo – TABELLA e GRAFICI

prosegue la scalata dei guariti: ossi arrivano a quota 124. Per il quarto giorno si fermano anche i decessi (29)

Non succedeva dal lontano 10 marzo, quando, era ancora agli albori: oggi come allora, per la prima volta e per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi contagi nel nostro territorio. Solo qualche numero per renderci conto delle dimensioni del fenomeno nell’area Citra che rapportato a quanto avvenuto in altre regioni d’Italia, anche del meridione, si può dire essere alquanto ridimensionato. Dal(i, c’era già un guarito e nessun decesso) fino alla data odierna nel territorio cosentino sono rimaste coinvolte dalla virulenza del, ne sonoe ne sono. Tutto questo in 1 mese e 25 giorni.

La curva del contagio sembra dire che tutti i focolai si sono spenti, anche se proseguono serrati i controlli nelle zone critiche. Anche ora però la minaccia viene da fuori. Da chi in queste ore sta ritornando in Calabria e che, inconsapevolmente, potrebbe aver portato con sé il covid-19. Ecco perché è importante, a prescindere dai tamponi che in queste ore si stanno facendo (non a tutti perché è una procedura non obbligatoria in quanto le direttive della ProCiv sono quelle di “tamponare” solo sintomatici o comunque persone con sintomi), che chiunque rientri si ponga in stato di isolamento.

Intanto i dati di oggi continuano a rimanere incoraggianti e sfondano record su record. Come quello delle terapie intensive che all’interno dell’Asp di Cosenza continuano a rimanere vuote da ormai 5 giorni; il numero di persone in reparto (21) con il dato più basso dal 4 aprile; il numero di infetti isolati a domicilio (284) mai così basso dal 18 aprile. E poi i guariti (124) che oggi aumentano di altre due unità. Ecco dove: San Lucido + 1 e Cosenza +1

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 13 di oggi (martedì 5 maggio). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGICOVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 78 0 4 San Lucido 53 18 4 Corigliano-Rossano 43 18 3 Rogliano 34 24 1 Oriolo 28 2 1 Cosenza 25 14 2 Bocchigliero 21 1 2 Paola 15 3 1 Bisignano 11 0 0 Marzi 10 2 1 Montalto Uffugo 10 0 0 Fagnano Castello 7 0 1 Rende 7 1 2 Belsito 7 2 1 Amantea 6 1 2 Piane Crati 6 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 4 0 Luzzi 5 0 0 Figline Veglituro 5 3 0 Altomonte 5 1 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 1 0 Scala Coeli 4 1 1 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Mangone 3 2 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 0 0 Casali del Manco 2 1 0 Santa Caterina Albanese 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Castrovillari 2 1 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 459 124 29

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

