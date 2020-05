Covid19, nelle ultime ore una nuova vittima (30). Un nuovo caso positivo a Rende

Intanto aumenta anche oggi il numero dei guariti (+8) dei quali 5 a San Lucido. Fermi, invece, i tamponi sullo Jonio



C’è una nuova vittima da Covid-19 nella provincia di Cosenza. È quanto riporta il bollettino serale dell’Asp di Cosenza che segna un nuovo decesso nel comune di San Pietro in Guarano nel cosentino. Sale, così, a trenta il numero dei morti da coronavirus sul territorio della Calabria Citra dall’inizio dell’emergenza ad oggi. C’è anche un nuovo caso di positività, a Rende. Si tratta di una persona che negli ultimi giorni è rientrata da altre regioni e che è stata sottoposta a tampone. Ma fortunatamente questo è il giorno in cui continuano ad aumentare anche i numeri relativi ai guariti con una curva in costante ascesa. I malati che si sono negativizzati nelle ultime 24 ore sono 8 e sono così distribuiti: 5 a San Lucido (già “zona rossa” dove si sono registrati 53 casi totali), 2 a Rende e 1 a Torano.

Si fermano, invece, i tamponi sullo Jonio. Proprio lì dove continuano ad esserci zone critiche monitorate come Oriolo e Bocchigliero. Oggi nell’area della Sibaritide non si sono si potute fare nuover “ricerche” perché i sanitari non sono nelle condizioni di poter operare: mancano i presidi di sicurezza e, a quanto pare, mancherebbero pure i tamponi. Dunque una situazione non semplice soprattutto in un periodo di vigilanza massima proprio per via dei rientri.

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19.30 di oggi (giovedì 7 maggio). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGICOVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 78 1 4 San Lucido 53 18 4 Corigliano-Rossano 43 18 3 Rogliano 34 24 1 Oriolo 28 2 1 Cosenza 25 14 2 Bocchigliero 21 9 2 Paola 15 5 1 Bisignano 11 0 0 Marzi 10 2 1 Montalto Uffugo 10 0 0 Fagnano Castello 7 0 1 Rende 8 3 2 Belsito 7 2 1 Amantea 6 1 2 Piane Crati 6 1 0 Santo Stefano di Rogliano 5 4 0 Luzzi 5 0 0 Figline Veglituro 5 3 0 Altomonte 5 1 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 1 0 Scala Coeli 4 1 1 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Mangone 3 2 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 0 0 Casali del Manco 2 1 0 Santa Caterina Albanese 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 1 0 Castrovillari 2 2 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 1 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 460 137 30

