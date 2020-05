Covid19, in provincia di Cosenza terzo giorno a 0 contagi e 8 nuovi guariti. Ecco dove TABELLA e GRAFICI

Intanto la curva dei contagi effettivi scende sotto i 200 casi e da 5 giorni non si registrano più decessi



Zero nuovi contagi, zero decessi e 8 guariti in più rispetto a ieri. Questo nell’estrema sintesi il rendiconto di giornata raccontato dal bollettino serale dell’Asp di Cosenza. Analizzando i numeri odierni ne viene fuori una continua e ormai perdurante discesa della curva degli effettivi contagi che dopo oltre un mese ritorna sotto quota 200 (oggi 193 i casi positivi) mentre, al contrario continua a salire quella che segna le persone che si sono negativizzate al tampone (sono arrivate a 240 di cui 140 negli ultimi 18 giorni). Un’altra nota positiva è la scia lunga dell’assenza di decessi: sono 5 giorni che non si registrano più morti per covid19 nel territorio dell’Asp di Cosenza.

Ecco, invece, dove sin registrano i nuovi guariti. A Torano Castello, che nelle settimane scorse è stata sede del focolaio più grande della Calabria, se ne contano altri tre (79 in tutto, 24 guariti e 6 decessi), a Cosenza +2 (26 contagi, 18 guariti e 2 morti), a Corigliano-Rossano +1 (42 contagi, 34 guariti e 2 decessi), a Terranova da Sibari +1 (3 contagiati e 3 guariti) e a Santa Caterina Albanese (2 contagi e 2 guariti).

Nel frattempo, i centri della provincia di Cosenza che possono essere dichiarati Covid Free, che quindi hanno azzerato il numero dei loro contagi, salgono a 11. A Carpanzano (3), Parenti (2), Luzzi, Mendicino, Praia a Mare, Santa Maria del Cedro, Grimaldi, Lattarico e San Pietro in Guarano (1), oggi si aggiungono anche Terranova da Sibari (3) e Santa Caterina Albanese (2).

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19.30 di oggi (martedì 19 maggio). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGICOVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 79 24 6 San Lucido 54 31 4 Corigliano-Rossano 42 34 2 Rogliano 35 25 1 Oriolo 28 11 1 Cosenza 26 18 2 Bocchigliero** 22 16 4 Paola*** 15 4 1 Bisignano 11 8 0 Marzi 10 2 1 Montalto Uffugo 10 9 0 Rende 8 4 2 Fagnano Castello 7 0 1 Belsito 7 2 1 Amantea 7 1 2 Piane Crati 6 3 0 Santo Stefano di Rogliano 5 4 0 Luzzi 5 5 0 Figline Veglituro 5 3 0 Altomonte 5 3 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 1 0 Scala Coeli 4 1 2 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 3 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 1 1 Mangone 3 2 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 2 0 Casali del Manco 3 2 0 Castrovillari 3 2 0 Santa Caterina Albanese 2 2 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 2 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 1 0 San Pietro in Guarano 1 0 1 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 467 240 34

** È stato aggiunto alla conta totale un paziente contagiato e deceduto nelle settimane scorse che era stato erroneamente assegnato a Corigliano-Rossano

*** Un guarito in meno che è stato assegnato a Santa Caterina Albanese

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

Commenta

commenti