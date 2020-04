Covid19: giallo positivo a San Lucido. Nuovi casi a Trebisacce (il primo) e Oriolo – TABELLA e GRAFICI

Il “paziente 1” della cittadina tirrenica torna in ospedale: dopo gli ultimi tamponi negativi è risultato nuovamente positivo al Coronavirus. Un nuovo caso a Corigliano-Rossano

Tornano ad aumentare, anche se di poco, i contagi nella provincia di Cosenza. Oggi se ne registrano 5 in più e tra questi c’è anche un giallo che ha messo in fibrillazione i medici calabresi. Si tratta del caso del “paziente 1” di San Lucido che dopo essere risultato negativo ai tamponi lo scorso 17 aprile era sto stato dimesso dal reparto di Malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza, a seguito di una lunga degenza durata 37 giorni. Un vero e proprio rompicapo. Nel frattempo spuntano due nuovi casi sullo Jonio: nel focolaio di Oriolo che arriva a quota 28 (26 se si considerano le due guarigioni) e uno a Trebisacce che entra, di fatto, nella speciale classifica dei comuni con cittadini contagiati. Si tratta di una ragazza che è rientrata il primo aprile dall’estero. A darne notizia è stato il sindaco Mundo che ha anche rassicurato tutti sulle ottime condizioni di salute della giovane donna così come dei suoi familiari. Ci sono ancora altri due nuovi casi: uno a Torano (76 – 4 decessi) e l’altro a Corigliano-Rossano (43 – 3 decessi e 15 guariti). Intanto nella terza città della Calabria si respira un grande sospiro di sollievo sulle Rsa i cui tamponi sono risultati tutti negativi. Poi ci sono le belle notizie. La prima è che oggi in provincia non si contano decessi da covid-19 mentre la quota dei guariti continua ad alzarsi giungendo, oggi, a 91 persone in totale che hanno sconfitto il coronavirus. Intanto sono giunti i primi risultati dei 42 tamponi effettuati nell’area di Castrovillari alle persone entrate in contatto con il 65enne ricoverato nell’ospedale Ferrari dopo una caduta e risultato affetto dal Covid-19 dopo dieci giorni di permanenza nel reparto di medicina. Al momento, quelli processati sono tutti negativi. È giunto poche ore fa anche l’ultimo tampone mancante, dei sei effettuati a Crosia sui familiari della donna infetta, che è risultato anche questo negativo.

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 13 di oggi (giovedì 30 aprile). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 76 0 4 San Lucido 53 14 4 Corigliano-Rossano 43 15 3 Rogliano 32 15 1 Oriolo 28 2 0 Cosenza 25 12 2 Bocchigliero 21 1 2 Paola 15 3 1 Bisignano 11 0 0 Marzi 10 1 1 Montalto Uffugo 10 0 0 Fagnano Castello 7 0 1 Rende 7 1 2 Belsito 7 2 1 Amantea 6 1 2 Piane Crati 6 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 2 0 Luzzi 5 0 0 Figline Veglituro 5 2 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Altomonte 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 0 0 Scala Coeli 4 1 1 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Mangone 3 1 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 0 0 Casali del Manco 2 0 0 Santa Caterina Albanese 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Castrovillari 2 1 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 454 91 28

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

