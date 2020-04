Il Covid19 frena sullo Jonio… almeno per il momento. Nessun nuovo caso a Oriolo

Il bollettino dell’Asp per l’area della Sibaritide rimane praticamente cristallizzato a due giorni fa. Intanto si continuano a fare tamponi

Tutti vogliamo sentirci dare delle belle notizie. Come quelle che arrivano stasera dal bollettino dell’Asp di Cosenza che ci conferma che, praticamente, da due giorni sullo Jonio non ci sono più nuovi contagi. Questo è quello che dicono i numeri che confermano una cristallizzazione dei casi di Covid-19 a Corigliano-Rossano: 39 nel totale (34 se si escludono due guariti e tre decessi). Anche se la vera, grande e bella notizia di oggi nella grande città della Sibaritide è la negatività di ben 28 tamponi tra cui quella dei 21 crocieristi (leggi la notizia Coronavirus: tutti negativi i tamponi sui crocieristi di Corigliano-Rossano).

Ottime notizie anche dal fronte dei cosiddetti cluster, dai centri focolaio (chiusi dalle Regione) di Oriolo e Bocchigliero dove il numero dei contagiati resta fermo anche qui da due giorni (23 a Oriolo e 21 a Bocchigliero). In questi due centri, però, principalmente ad Oriolo, si lavora ancora e tanto. Anche oggi, infatti, sono stati effettuati numerosi tamponi i cui risultati saranno resi noti nelle prossime ore.

Ma i dati diramati dall’Asp di Cosenza restituiscono calma piatta su tutto lo Jonio cosentino. Questi i dati generale aggiornati nel bollettino delle 19.30 di ieri (come da ultime disposizioni del Dipartimento Salute): Cariati (3 e un guarito), Francavilla Marittima (3 e un deceduto), Scala Coeli (3), Cassano Jonio (2) e Terranova da Sibari (2) la situazione rimane stabile e non ci sono nemmeno nuovi casi registrati in altri paesi del territorio della Sibaritide, dello Jonio cosentino e nel resto del territorio.

Speriamo sia davvero così… intanto si continuano a fare un sacco di tamponi.

mar.lef.

Commenta

commenti