Covid19: Corigliano-Rossano quarto giorno senza contagi. Aumentano i casi a Oriolo

Tutti i dati dell’Azienda sanitaria, paese per paese, aggiornati alle ore 13 di oggi (venerdì 10 aprile)

Per Corigliano-Rossano è il quarto giorno senza nuovi contagi. Il “picco” nella terza città della Calabria, dopo l’incremento vertiginoso delle ultime settimane, si è fermato (per il momento) a 39 casi positivi (34 se si considerano 2 guariti e 3 decessi). Una buona, anzi un’ottima notizia, che potrebbe significare che le misure di contenimento messe in atto fino ad ora hanno permesso di arginare quasi del tutto il diffondersi di nuovi contagi.

Questo, però, come stanno ricordando a più riprese sia le istituzioni locali che i sanitari dell’Azienda sanitaria non deve “farci stare tranquilli”. Anche perché, considerato l’andamento generale del virus, potrebbero continuare ad esserci nella popolazione contagiati asintomatici che, a loro insaputa, potrebbero riaccendere il giro dei contagi. E a quel punto sarebbe davvero difficoltoso arginarlo.

Resta domato, almeno stando ai dati dell’Asp diramati oggi pomeriggio e che fotografano la situazione aggiornata ad oggi (10 aprile) alle ore 13, anche il focolaio di Bocchigliero dove il numero dei contagi si è fermato a 21 (19 se si considerano 2 deceduti).

Continua a destare qualche preoccupazione, invece, la comunità di Oriolo. Anche se in lieve aumento, il cluster nell’alto Jonio è in crescere. Sono 26 i casi (+3 rispetto a ieri). Ma anche qui – ha spiegato il responsabile di igiene e sanità pubblica, Martino Rizzo – si sta facendo un lavoro chirurgico per arginare il contagio.

Ma i dati diramati dall’Asp di Cosenza parlano, ancora oggi, di una frenata su tutto il territorio ionico cosentino. Questi i dati generali aggiornati nel bollettino di oggi: Cariati (3 e un guarito), Francavilla Marittima (3 e un deceduto), Scala Coeli (3), Cassano Jonio (2) e Terranova da Sibari (2).

Dunque, la situazione rimane stabile e non ci sono nemmeno nuovi casi registrati in altri paesi del territorio della Sibaritide, dello Jonio cosentino e nel resto del territorio.

mar.lef.

Commenta

commenti