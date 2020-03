Covid19: a Corigliano-Rossano ci sono altri 4 casi positivi

Sono tutte persone che erano già in quarantena e tutti strettamente legati ai casi esistenti

Arriva a quota 24 (26 se si aggiungono anche le due donne decedute nei giorni scorsi) i casi positivi al Covid19 a Corigliano-Rossano.

Gli ultimi quattro sono risultati positivi all’esito dei tamponi condotti nello scorso weekend. Da quanto se n’è saputo si tratta di persone che erano già in quarantena dopo che erano entrate in contatto con i primi casi positivi risultati in Città. Dunque, non si tratterebbe di nuovi ceppi ma di situazioni critiche ma già monitorate e sotto controllo.

Intanto questi i dati sul territorio:

Bocchigliero 20 casi, Cariati 3, Francavilla Marittima 3 casi (1 deceduto), Scala Coeli 3 casi, Cassano Jonio 2 casi, Terranova da Sibari 2 casi, Oriolo 1 caso.

