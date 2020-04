Covid19, 4 nuovi casi sullo Jonio: 2 a Oriolo e 2 a Bocchigliero

Rimane fermo il contagio su Corigliano-Rossano (39) ma si attende l’esito di altri tamponi effettuati tra ieri e oggi – I DATI DELL’ASP

Quattro nuovi casi oggi sullo Jonio: due ad Oriolo e due a Bocchigliero (rispetto al bollettino di ieri), i due paese focolaio chiusi dalla Regione Calabria. Non ci sono nuovi casi a Corigliano-Rossano dove il numero dei contagi resta fermo a 39 (35 se si esclude un guarito e tre decessi).

A Cariati (3), Francavilla (3), Scala Coeli (3), Cassano Jonio (2) e Terranova da Sibari (2) la situazione rimane stabile e non ci sono nemmeno nuovi casi registrati in altri paesi del territorio della Sibaritide, dello Jonio cosentino e nel resto del territorio.

Ovviamente si attende ancora l’esito di diversi tamponi, effettuati tra ieri e oggi, e quindi anche l’esito degli esami effettuati sulla comitiva di crocieristi di Corigliano-Rossano, rientrati dagli Emirati Arabi lo scorso 13 marzo. Anche se – ma è ancora presto per dirlo – da questo gruppo di 21 persone non dovrebbe scaturire un nuovo focolaio.

Come dicevamo continua a destare preoccupazione la situazione di Oriolo anche se i dati di oggi (due contagiati) lascerebbero presuppore che il buon lavoro fatto dagli operatori dell’Asp per arginare il focolaio stia portando a buoni frutti. Ma è ancora presto per dirlo. Stesso dicasi per Bocchigliero.

Questo è quello che dicono i dati ufficiali, diramati dall’Asp di Cosenza, aggiornati alle 13 di oggi. Ovviamente, come riportato anche oggi nell’intervista al commissario straordinario Giuseppe Zuccatelli (leggi anche Zuccatelli sul numero dei contagi: «Ufficiali i dati della Regione») i laboratori dell’Azienda sanitaria sono a lavoro h24 e non è da escludere che il dato possa cambiare ulteriormente nelle prossime ore.

mar.lef.

