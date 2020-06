Covid, per superare l’emergenza è necessario fare leva sull’innovazione tecnologica

Le deputate del Partito democratico, Marianna Madia e Enzo Bruno Bossio, hanno incalzato il governo durante il question time di oggi

Se ne sta discutendo in queste ore anche per gestire le faccende domestiche, le piccole cose e le abitudini che prima del Covid-19 erano scontate e che oggi non lo sono più. Stiamo parlando dell’avvento prepotente della tecnologia che, in questo periodo di emergenza, ha dato una mano non di poco conto a mandare avanti il sistema. E oggi l’argomento è sbarcato prepotentemente nella discussione del Parlamento.

«Il Covid ci obbliga a fare i conti con lo stato dell’innovazione tecnologica nel nostro Paese. A causa di questa pandemia, il digitale è entrato in maniera prepotente anche in vite che non erano digitalizzate, e ha dimostrato quanto possa essere utile per semplificarle, pensiamo ad esempio allo smart working; ma proprio in questi mesi sono emersi anche tutti i limiti della digitalizzazione in Italia, dalle aree che non sono connesse, al tema della banda larga, al digital divide, alla didattica a distanza che in alcuni casi ha aumentato le disuguaglianze, alle amministrazioni che non sono in grado di interagire con altre amministrazioni provocando il ritardo nell’erogazione dei servizi». Lo ha dichiarato la deputata dem Marianna Madia, responsabile nazionale del Pd per l’Innovazione, durante il question time di oggi. «Per questi motivi – ha aggiunto Madia – abbiamo chiesto alla ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione qual è la strategia del governo su questi temi, quali sono le priorità, e quali le azioni messe in campo per colmare i ritardi».

«Il digitale è dunque necessario – ha aggiunto, poi, la deputata Pd Enza Bruno Bossio nella replica alla ministra Paola Pisano – nella drammaticità della pandemia abbiamo fatto dei passi in avanti sulla strada di questa consapevolezza. Cittadini, studenti, lavoratori hanno risposto molto bene, dimostrando capacità che sono andate anche al di là di quello che ci dicevano gli indicatori. E anche nella connettività, l’indicatore DESI della Commissione Europea dimostra che ci sono stati miglioramenti, anche se il governo dovrà impegnarsi in un pieno dispiegamento della rete 5G. Dove invece la situazione è drammatica. Sulle competenze digitali – precisa la Bruno Bossio – siamo al 28esimo posto in Europa, e solo l’1% dei nostri laureati è in possesso di una laurea nelle discipline delle Information and Communications Technologies. C’è dunque un forte ritardo da colmare, che causa effetti negativi anche nel mercato del lavoro. Ribadiamo dunque la richiesta al governo di puntare con convinzione e risorse sul digitale, come un investimento sul presente e sul futuro del nostro Paese».

Commenta

commenti