Covid: muore infermiera del Policlinico di Catanzaro, aveva 56 anni

Si tratta del decesso numero 108 in Calabria da inizio pandemia. La donna era ricoverata in terapia intensiva presso il “Mater Domini”

Un’infermiera di 56 anni positiva al coronavirus si è spenta oggi al Policlinico universitario “Mater Domini” di Catanzaro. Lo riferiscono fonti ospedaliere. La donna, come riferiscono i colleghi del Corriere della Calabria, era da giorni ricoverata in terapia intensiva: soffriva anche di altre patologie. Si tratta della prima vittima di coronavirus in ambito sanitario in Calabria, e del 108esimo decesso nella regione dall’inizio dell’emergenza.

Commenta

commenti