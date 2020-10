Covid, la mappa europea del rischio: la Calabria è la regione più sicura

La punta dello stivale si conferma una delle regioni in cui il Coronavirus stenta, fortunatamente, ad attecchire. La conferma arriva direttamente da una commissione europea apposita

La Calabria è uno dei luoghi più sicuri d’Europa nella lunga e sfiancante battaglia contro il Covid-19. L’Italia, al momento, è uno dei cinque paesi continentali che compare in arancione nella mappa armonizzata divisa per regioni pubblicata dall’ECDC (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattia) in base ai dati diramati e consegnati dai singoli Stati dell’UE. Ciò che balza agli occhi è che la Calabria appare addirittura in “verde”. Una tonalità cromatica di sicurezza che dividiamo con Norvegia, Finlandia e Grecia.

