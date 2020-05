Covid e Sibaritide, PD: «Adesso basta, la Santelli intervenga»

Le dichiarazioni di ieri da parte di Martino Rizzo ha provocato uno tsunami di reazioni in tutta la Sibaritide. Non si è fatta attendere la presa di posizione del Partito Democratico di Corigliano Rossano che, dopo aver sottolineato l’apprezzamento per il medico impegnato in prima persona contro l’emergenza Covid, ha voluto rivolgersi a Jole Santelli.

«È arrivato il momento di dire basta. Chiediamo pubblicamente al Presidente della Calabria a presentare in proposito formale interrogazione urgente su questi temi: pagamento operatori 118, tamponi, laboratorio a Corigliano Rossano e DPI da fornire agli operatori sanitari. Non possiamo e non vogliamo sostenere questa fase 2, più importante della fase 1, in queste condizioni. Non possiamo e non vogliamo sostenere questa fase 2, più importante della fase 1, in queste condizioni. Abbiamo il pieno diritto alla salute e ne pretendiamo il rispetto e la sua tutela. Vogliamo risposte immediate e urgenti altrimenti saremo costretti a presentare un esposto alle autorità competenti».

