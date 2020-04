Covid e dieta equilibrata: continua la campagna social delle Terme Sibarite

Viviana Salmena, nutrizionista delle Terme Sibarite, in questa particolare fase di emergenza Covid-19, con l’obbligo per tutti di restare a casa, ha promosso on-line sulle proprie pagine social e web

«Comporre i pasti principali seguendo le regole del Piatto Sano. Trarre benefici per il proprio corpo rispettando le restrizioni obbligatorie. Distinguere la fame emotiva da quella fisiologica e, rispettando gli orari dei pasti principali, ponderare quantità e qualità del cibo. Indossare indumenti pre-quarantena e contare i passi giornalieri».

Sono questi, alcuni dei pratici espedienti proposti da Viviana Salmena, nutrizionista delle Terme Sibarite, tra i protagonisti della campagna permanente di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione alimentare Occhio alla Salute che lo storico stabilimento termale Terme Sibarite.

«Deve essere persistente premura garantire benessere al corpo, prefissarsi un obiettivo e (ri)organizzarsi la quotidianità per far in modo di conseguirlo. Questo ciclo di quarantena – ne è convinto l’Amministratore Unico Mimmo Lione, ringraziando lo staff di esperti della struttura regionale – può rivelarsi una vera e propria fase di rinascita per il proprio benessere.

Ideare il piatto del mangiar sano, seguendo le regole proposte, in particolare, dalla Harvard School of Public Health. Elaborarlo prevalentemente con ortaggi ed in egual misura proteine sane, congiuntamente a cereali integrali e frutta. Associando, giornalmente, la giusta dose di idratazione ed oli sani».

