Covid, due nuovi casi a Castrovillari: sono circoscritti

A darne notizia è il sindaco Mimmo Lo Polito che ha già avviato la fase di tracciamento dei casi

Ci sono due nuovi casi Covid a Castrovillari. Si tratta di un militare che opera fuori regione e di una cittadina straniera, già in quarantena, legata al focolaio di Frascineto.

È quanto fa sapere il sindaco della città del Pollino, Mimmo Lo Polito, attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

Il militare che opera fuori regione “è stato inviato in quarantena nel suo luogo di residenza che è Castrovillari e non ha avuto contatti con nessuno”.

Più complessa, invece, il caso di poaitività della cittadina straniera già in quarantena da giovedì scorso.

“Questa straniera – riferisce Lo Polito – è della stessa nazionalità della persona che verosimilmente ha contagiato la persona di Frascineto. Per tale motivo stiamo rintracciando tutte le persone di questa nazionalità per verificare altre positivi”.

L’invito, pertanto, “a fare massima attenzione in presenza di sintomi covid e a contattare il medico curante, ovvero il dipartimento di prevenzione della salute ovvero il comune al numero 0981/25205. Invito, altresì, all’uso corretto delle mascherine ed alla disinfezione frequente delle mani”.

Il primo cittadino, inoltre, annuncia che domani mattina “faremo un incontro con tutte le forze dell’ordine per dare piena attuazione al DPCM 13 ottobre 2020. Proprio per evitare sanzioni e chiusure invito tutti al massimo rispetto delle prescrizioni e degli orari in esso indicati. Siamo preparati – conclude – dopo tanti mesi ad evitare diffusioni del virus.

Dipende da noi e dal nostro grado di responsabilità”.

