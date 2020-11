Covid, chiude il Tribunale di Castrovillari. Necessaria sanificazione

Le attività di disinfezione all’interno del presidio avranno luogo a partire da oggi e fino alle ore 15 di domani (18 novembre). Si attende esito di altri tamponi

In attesa che arrivino gli esiti degli altri tamponi degli oltre 200 eseguiti durante lo screening di giovedì scorso che finora hanno dato esito positivo per due dipendenti del presidio (leggi anche Emergenza Covid, positivi due dipendenti del Tribunale di Castrovillari. È allarme), il Tribunale di Castrovillari sospende momentaneamente l’attività giudiziaria per consentire gli interventi di sanificazione.

Questo è quanto si apprende dalla disposizione a firma del Procuratore della Repubblica facente funzioni, Simona Manera, e del Presidente del Tribunale di Pollino, Natina Pratticò.

Il palazzo di Giustizia è stato chiuso alle ore 14 di oggi e non sarà operativo fino alle 15 di domani, mercoledì 18 novembre. Questo per consentire alle imprese specializzate di effettuare i necessari interventi di sanificazione di tutti i locali.

Durante la chiusura, ovviamente, saranno sospese tutte le attività in presenza, mentre saranno possibili tutte le attività cartolari e quelle che è possibile eseguire da remoto.

