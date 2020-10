Covid, anche l’ordinario militare Mons. Marcianò positivo. È ricoverato al Celio

Il già arcivescovo di Rossano-Cariati è in buone condizioni. È in osservazione dal lunedì scorso nel nosocomio militare romano

Anche l’ordinario militare d’Italia e già arcivescovo di Rossano-Cariati, Mons. Santo Marciano, è risultato positivo al Covid-19. Da lunedì scorso è ricoverato, in buone condizioni, presso l’ospedale militare del Celio a Roma.

«Una settimana prima – scrive l’Avvenire – all’insorgere di alcuni lievi sintomi sospetti, si era sottoposto a tampone avendo un’agenda di incontri e impegni pubblici e volendo evitare ogni rischio per gli altri».

L’esito positivo ma in una situazione generale non preoccupante l’aveva, così, indotto all’isolamento domiciliare, con le terapie disposte dal medico responsabile Covid del Celio colonnello Antonio Montini.

«I sintomi – spossatezza, dolori articolari, stato influenzale – si sono fatti però più seri convincendo il medico a disporre il ricovero per poter somministrare cure più efficaci e mirate. Una decisione che sembra aver già sortito i primi risultati. Marcianò sta meglio, e in ospedale ha avuto modo di sperimentare con gratitudine la dedizione del personale medico che, in questi mesi, si è occupato dei casi di positività nelle Forze Armate. Ai militari – scrive ancora Avvenire – che avevano contratto il Covid e ai medici che se ne prendono cura l’ordinario militare aveva nel tempo più volte manifestato la sua vicinanza. I cappellani militari di tutta Italia sono stati informati del ricovero del loro vescovo».

All’arcivescovo che la lasciato un ricordo bellissimo e di pastorale intensa nella comunità diocesana rossanese e cariatese arrivino gli auguri di buona guarigione da parte dell’editore e della redazione de L’Eco dello Jonio

