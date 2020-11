Covid: anche Civita ha il suo primo contagiato. Il Sindaco chiude tutte le scuole

L’ufficialità è arrivata la nella giornata di ieri direttamente su Facebook a firma del Sindaco Alessandro Tocci. Chiusa scuola dell’infanzia e primaria

AncheCivita, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, entra in contatto il Covid-19. A darne l’ufficialità il Primo Cittadino Alessandro Tocci: «Ho ricevuto in queste ore comunicazione dalla responsabile dell’Asp territoriale che un cittadino di Civita è risultato positivo a un tampone rapido. La situazione è sotto controllo. Sto già predisponendo la relativa ordinanza di quarantena ed è in corso la ricostruzione degli eventuali contatti. Nell’augurare al nostro concittadino una pronta guarigione, rinnovo l’invito a tutta la cittadinanza a osservare rigorosamente e scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nell’ultimo DPCM, quello dello scorso 3 novembre». Un messaggio chiaro diffuso su Facebook e che ne ha fatto seguito un altro in cui si dava disposizione della chiusura di tutte le scuole presenti nel comune arberesche.

