Covid, altri due casi positivi a Castrovillari. Lo Polito: «Ora serve attenzione»

L’annuncio del sindaco della città del Pollino: «Abbiamo dilapidato un patrimonio di conoscenze»

Due nuovi casi di positività al Covid-19 a Castrovillari. Ad annunciarlo, attraverso la sua pagina social, è il sindaco della città del Pollino, Mimmo Lo Polito: «li abbiamo immediatamente posti in quarantena unitamente ai propri familiari».

Il dipartimento di prevenzione sta tracciando i contatti per i successivi tamponi.

«Come si vede – precisa ancora il sindaco – i contagi aumentano ed il richiamo ad essere attenti diventa sempre più pressante. Tra non molto uscirà un nuovo Dpcm che chiuderà ulteriori attività ed aumenterà l’intensità della didattica a distanza anche e soprattutto nella nostra regione. Esprimo tutto il mio rammarico – aggiunge – per essere stati cicale quando occorreva essere formiche. Abbiamo dilapidato un patrimonio di conoscenze e tutele per non rinunciare a qualche attività, spesso di solo divertimento».

«Spero che la Calabria tutta – conclude Lo Polito – faccia tesoro dei comportamenti errati posti in essere per rendere il più breve possibile questo periodo di chiusure, che inciderà sui nostri studenti e sulle attività economiche».

Commenta

commenti