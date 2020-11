Covid, Altomonte: scuole chiuse. Si attende l’esito dei tamponi su 19 bambini e famiglie

Prevenzione, il Vice Sindaco Provenzale: «Tutelare la salute della comunità scolastica»

Emergenza Covid, le attività didattiche e le attività amministrative delle scuole di ogni ordine e grado continueranno ad essere sospese fino a domani, mercoledì 4 novembre. Prevenzione, non si conoscono ancora gli esiti dei tamponi effettuati sui 19 bambini e sulle rispettive famiglie.

È quanto fa sapere il vicesindaco Franco Provenzale informando che l’ordinanza, sentita anche la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo, si è resa necessaria, in via cautelativa, per tutelare la salute dell’intera comunità scolastica.

L’Azienda Sanitaria Provinciale – aggiunge Provenzale – ha garantito che i prelievi saranno processati tra la giornata di oggi (martedì 3) e quella di domani (mercoledì 4). Le attività didattiche ed amministrative continueranno nella formula a distanza e in smart working.

