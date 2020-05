Covid-19, zero contagi in provincia e altro record di guariti. Ecco dove TABELLA e GRAFICI

A Corigliano-Rossano si accelera l’iter per il nuovo laboratorio Covid-19. Intanto il Comune di Lattarico si aggiunge ai comuni covid free

Una giornata di sole buone notizie sul fronte dell’emergenza coronavirus in provincia di Cosenza. Non ci sono nuovi casi, né tra i residenti stabili tanto meno tra i cittadini che sono rientrati dalle altre regioni. Si registrano, invece, nell’arco delle ultime 24 ore ben 18 negativizzazioni al virus, così distribuiti: 7 a Torano castello (9 guariti e 5 decessi su 79 casi), 4 a Montalto Uffugo (6 guariti su 10 casi), 2 a Corigliano-Rossano (28 guariti e 2 decessi su 42 casi), 2 a San Martino di Finita (2 guariti su 3 casi), 1 a Bisignano (1 guarito su 11 casi), 1 a Luzzi (1 guarito su 5 casi) e 1 a Lattarico (1 guarito su 1 caso), con quest’ultimo centro che di fatto diventa comune coved free. Sono 9 i centri della provincia di Cosenza a rientrare in questa speciale classifica: Carpanzano (3), Parenti e Castrovillari (2), Mendicino, Praia a Mare, Santa Maria del Cedro, Grimaldi, Lattarico e San Pietro in Guarano (1).

Il nuovo laboratorio Covid a Corigliano-Rossano

Il caso scoppiato nelle ultime ore sui gravi ritardi che si sarebbero accumulati nella fase di processamento dei tamponi ha accelerato l’iter per l’installazione all’interno del quadro organizzativo dell’Asp di Cosenza un nuovo laboratorio biologico per la verifica dei test rna. In prima linea in questo gioco di strategia c’è da tempo lo spoke di Corigliano-Rossano dove, di fatto, è già stato attivato un centro Covid-19 per il trattamento dei casi di sub intensiva, monitoraggio e fase riabilitativa per i pazienti affetti dal virus e che ora potrebbe completare questo nuovo impianto proprio con l’installazione di un laboratorio specialistico dedicato escluvamente alla verifica dei tamponi. Le procedure di attivazione del centro sono in fase avanzate e in queste ore si starebbe tenendo una riunione tecnica per definire il tutto.

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall'Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 19.30 di oggi (mercoledì 13 maggio).

COMUNE CONTAGICOVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 79 9 5 San Lucido 54 22 4 Corigliano-Rossano* 42 28 2 Rogliano 34 24 1 Oriolo 28 11 1 Cosenza 26 15 2 Bocchigliero** 22 15 4 Paola*** 15 4 1 Bisignano 11 1 0 Marzi 10 2 1 Montalto Uffugo 10 6 0 Fagnano Castello 7 0 1 Rende 8 3 2 Belsito 7 2 1 Amantea 6 1 2 Piane Crati 6 1 0 Santo Stefano di Rogliano 5 4 0 Luzzi 5 1 0 Figline Veglituro 5 3 0 Altomonte 5 3 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 1 0 Scala Coeli 4 1 2 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 1 1 Mangone 3 2 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 2 0 Casali del Manco 3 1 0 Santa Caterina Albanese 2 1 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 2 0 Castrovillari 2 2 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 1 0 San Pietro in Guarano 1 0 1 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Trebisacce 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 464 185 33

*Nella tabella odierna non sono riportati ancora i nuovi guariti pervenuti in serata e annunciati da Rizzo

** È stato aggiunto alla conta totale un paziente contagiato e deceduto nelle settimane scorse che era stato erroneamente assegnato a Corigliano-Rossano

*** Un guarito in meno che è stato assegnato a Santa Caterina Albanese

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

