Covid-19: tutti i casi comune per comune. Ecco come si è esteso il focolaio Torano – TABELLA e GRAFICI

Le negativizzazioni (guarigioni) in provincia di Cosenza aumentano in modo esponenziale. A Corigliano-Rossano case anziani OK

Un piccolo passo al giorno rappresenta un grande passo verso la normalità. Ma da qui a dire che l’emergenza Covid-19 in Calabria ed in provincia di Cosenza sono alle spalle ce ne passa. Bisogna essere fiduciosi e ottimisti, certo, anche se il virus continua a circolare nei nostri territori. “Dovremo abituarci a conviverci” continuano a ripetere il governo e gli esperti. È così ma non sarà per nulla facile. La prevenzione, le mascherine ed il distanziamento sociale sono l’unica arma disponibile che, per forza di cose, dovremo assolutamente adottare contestualmente al graduale ritorno a quelle che fino all’8 marzo sono state le nostre abitudini.

I numeri dell’Asp di Cosenza, anche oggi, parlano chiaro e mostrano un’inversione netta di tendenza rispetto ad appena una settimana fa: le guarigioni crescono in modo esponenziale e calano sensibilmente i nuovi contagi (in tre giorni appena 3 in tutta la provincia). Tra ieri ed oggi si sono negativizzati tantissime persone che avevano contratto il coronavirus. Di queste 7 sono di San Lucido (il comune “zona rossa” che può sperare ora la riapertura dei suoi confini), a seguire Rogliano (altro comune hot) con 4 nuovi guariti, Figline Veglituro e Belsito con 2 guariti a testa, ed un guarito ciascuno anche a Cosenza, Bocchigliero, Amantea, Altomonte, Carpanzano e Grimaldi. Totale 20 guariti!

L’estensione del focolaio di Villa Torano

Tra i dati diramati stasera dall’Asp di Cosenza c’è anche la tabella che evidenzia l’estensione del focolaio di Villa Torano che con i suoi 131 casi totali è, ad oggi, il cluster covid-19 più importante della Calabria. Ecco come sono distribuiti gli infetti: Torano 75, Bisignano 11, Montalto Uffugo 9, Fagnano castello 7, Luzzi 5, Acri 4, San Marco Argentano 4, Rota Greca 3, San Martino di Finita 3, Casali del Manco 2, Santa Caterina Albanese 2, Corigliano-Rossano 1, Cosenza 1, Lattarico 1, Rende 1, Santa Sofia d’Epiro 1, Villapiana 1

L’unico caso calabrese è sullo Jonio a Scala Coeli e intanto a Corigliano-Rossano…

Lo avevamo annunciato stamattina, il caso rilevato ieri sera a Scala Coeli è quello che oggi risulta ufficialmente nel bollettino dell’Asp e della Regione Calabria. Un caso in più che si è sviluppato in un ambito familiare già intaccato dal virus nelle settimane scorse. Intanto a Corigliano-Rossano si attende l’esito di tutti i 60 e più tamponi fatti nelle case di riposo per anziani: più del 60% percento dei test è già stato processato e per fortuna ha dato esito negativo e questo lascia ben sperare anche sul resto delle verifiche che a questo punto potrebbero far tirare un gran respiro di sollievo. Resta però ancora apprensione nella terza città della Calabria dove se è vero che da oltre 15 giorni non si registrano nuovi casi è altrettanto vero che ogni giorni suonano dei campanelli d’allarme su presunti nuovi casi. L’ultimo in ordine di tempo stasera dove nel nuovo reparto covid-19 del “Giannettasio” che sta entrando lentamente in funzione pare sia stato ricoverato un uomo con sospette sintomatologie da coronavirus. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

A seguire la tabella comune per comune e i grafici aggiornati con i dati ufficiali diramati dall’Azienda Sanitaria di Cosenza alle ore 13 di oggi (martedì 28 aprile). (mar.lef.)

COMUNE CONTAGI COVID19 GUARITI MORTI Torano Castello 75 0 4 San Lucido 53 14 4 Corigliano-Rossano 42 15 3 Rogliano 32 15 1 Oriolo 27 1 0 Cosenza 25 10 2 Bocchigliero 21 1 2 Paola 15 3 1 Bisignano 11 0 0 Marzi 10 1 1 Montalto Uffugo 10 0 0 Fagnano Castello 7 0 1 Rende 7 1 2 Belsito 7 2 1 Amantea 6 1 2 Piane Crati 6 0 0 Santo Stefano di Rogliano 5 2 0 Luzzi 5 0 0 Figline Veglituro 5 2 0 Cariati 4 3 0 Dipignano 4 1 0 Altomonte 4 1 0 Acri 4 0 0 Marano Marchesato 4 0 1 San Marco Argentano 4 0 0 Scala Coeli 4 1 0 Carpanzano 3 3 0 Fuscaldo 3 2 0 Terranova da Sibari 3 2 0 Cetraro 3 0 1 Francavilla Marittima 3 0 1 Mangone 3 0 0 Rota Greca 3 0 0 Villapiana 3 0 0 San Martino di Finita 3 0 0 Casali del Manco 2 0 0 Santa Caterina Albanese 2 0 0 Roggiano Gravina 2 1 0 Marano Principato 2 0 0 Parenti 2 0 0 Castrovillari 2 0 0 Mendicino 1 1 0 Praia a Mare 1 1 0 Santa Maria del Cedro 1 1 0 Belvedere 1 0 0 Cassano Jonio 1 0 0 Colosimi 1 0 0 Crosia 1 0 0 Diamante 1 0 0 Frascineto 1 0 0 Grimaldi 1 1 0 Lattarico 1 0 0 San Pietro in Guarano 1 0 0 Santa Sofia d’Epiro 1 0 0 Tortora 1 0 0 TOTALE 450 86 27

L’andamento di tutti i nuovi contagi giorno per giorno dal 29 febbraio ad oggi

La proiezione della curva dei contagi, dei guariti e dei morti. In base al calcolo regionale nella curva dei contagi totali vengono esclusi (sottratti dal totale) morti e guariti:

Commenta

commenti