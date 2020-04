Covid-19, triage virtuale sul sito di Corigliano Rossano

Triage virtuale, una chat box per l’auto-valutazione di eventuali sintomi da Covid-19 anche sul sito istituzionale. grazie al software Microsoft, adottato anche dall’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma e dell’ASL Napoli 3 Sud anche Corigliano – Rossano sarà in grado di indicare agli utenti percorsi ed azioni più veloci da intraprendere, contribuendo così, ad evitare che ci si rechi incautamente al Pronto Soccorso.

È quanto fa sapere il vicesindaco Claudio Malavolta ringraziando il direttore generale dell’ASL di Napoli e concittadino di Corigliano – Rossano Gennaro Sosto per la disponibilità dimostrata a riservare uno spazio sulla piattaforma utilizzata dall’Azienda.

Come funziona? Affacciandosi sulla pagina web del Comune di Corigliano-Rossano si aprirà la finestra interattiva TEST DI VERIFICA DEI SINTOMI DA CORONAVIRUS. – Se hai febbre, tosse, dolori muscolari chiama i numeri utili, non andare al pronto soccorso ed evita il contatto con altre persone. Consulta al telefono il tuo medico di base oppure chiama il numero verde regionale 800 76 76 76 per informazioni sull’emergenza Covid-19. Se hai una emergenza sanitaria puoi chiamare: da qualsiasi telefono il numero emergenze 118. È, questo, il messaggio che compare sulla prima schermata. Si procede rispondendo alle domande.

La Healthcare Bot non sostituisce il medico e non fornisce una consulenza medica professionale, una diagnosi, né definisce una terapia.

