Covid-19, tamponi negativi sui familiari del ragazzo positivo di Altomonte

Le rassicurazioni del sindaco Giampietro Coppola: «Non ci sono altri focolai o situazioni preoccupanti»

«È negativo l’esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi (venerdì 1) sui congiunti della persona risultata positiva al Covid-19. La situazione ad Altomonte è sotto controllo, non ci sono altri focolai o altre situazioni preoccupanti».

È quanto fa sapere il Sindaco Giampietro Coppola augurando una pronta guarigione ed esprimendo vicinanza, a nome dell’Amministrazione Comunale e della comunità, all’intera famiglia.

Ringraziando l’Ufficio Prevenzione del dipartimento ASP di Cosenza per la celerità nell’intervento atto ad accertare il contagio, il Primo Cittadino coglie l’occasione per invitare i cittadini a riporre ancora la massima attenzione per tutte le misure di sicurezza che si sono osservate fino ad oggi e che hanno garantito anche ad Altomonte una situazione sanitaria stabile e sicura e di arginare in tempi celeri gli episodi di contagio che si sono registrati in questo lungo periodo di distanziamento sociale.

