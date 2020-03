Covid-19, superati i 10mila morti, 889 nelle ultime 24 ore. Oltre 90mila casi totali

Aggiornamento sull’andamento di contagi e decessi da Covid-19 in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile

In Italia il numero di vittime collegate al Coronavirus ha superato quota 10mila: 10.023 è il numero esatto. A comunicare i dati ufficiali è Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Secondo l’ultimo bollettino sono 889 i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore. Meno del dato di ieri quando le vittime sono state 919, raggiungendo il numero più alto dall’inizio dell’epidemia in Italia. I casi totali sono arrivati invece a 92.472. Tra questi i pazienti attualmente positivi sono 70.065. Ieri i pazienti positivi erano 66.414.

I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono 1.434, un numero che porta il totale dei guariti a 12.384. Rispetto al totale dei positivi 26.676 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 3.856 in terapia intensiva e 39.533 in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le regioni, la più colpita è ancora la Lombardia con 24.509 pazienti positivi di cui 1.319 in terapia intensiva.

