Covid-19, da stamattina tamponi in tutte le residenze per anziani di Corigliano-Rossano

Intanto sono ore frenetiche per il primo cittadino, impegnato per l’attivazione in città di un laboratorio Covid per processare i tamponi



«Da domani incominceremo a cercare il virus nelle case di riposo, luogo che abbiamo imparato a temere e che potrebbe essere un serbatoio per la proliferazione dell’agente patogeno. Speriamo bene!» Così, ieri sera, il responsabile di igiene e sanità pubblica nei distretti ionici, Martino Rizzo, ha annunciato l’inizio della massiccia attività di controllo da parte dell’Azienda sanitaria di Cosenza all’interno delle residente per anziani di Corigliano-Rossano. Che probabilmente vedrà interessate anche altri centri che operano nella zona della sibaritide.

A fare eco a Rizzo anche il sindaco Flavio Stasi che, sempre ieri sera, di ritorno da Catanzaro, nel suo messaggio serale ha circoscritto la modalità di intervento. «Domani – ha annunciato dalla sua pagina facebook – iniziano i tamponi in alcune delle case per anziani del territorio. Una richiesta che avevamo fatto con grande unità istituzionale e che quindi sarà soddisfatta. Ovviamente non basta, perchè continuano ad essere lunghi i tempi di risposta per ciò che riguarda i risultati, perché riteniamo necessario controllare anche il personale delle strutture socio-sanitarie, perché i Pronto Soccorso continuano ad essere congestionati, dal momento che avere esiti dei tamponi in poche ore significa rendere sicuro il territorio».

La visita del primo cittadino a Catanzaro, infatti, non è stata casuale. Stasi starebbe spingendo ora sulla Regione e sul dipartimento Salute (ma anche, considerata l’emergeza, sulla Protezione civile regionale) per l’attivazione di un laboratorio Covid-19 in modo da processare in modo più rapido e veloce i tamponi. E questo non solo nelle prospettive immediate, e quindi per consentire esiti più rapidi alle verifiche che quotidianamente si fanno sul territorio (l’analisi dei test che vengono compiuti nella Sibaritide hanno in media tempi molto più lunghi rispetto al resto della Calabria), ma soprattutto in ottica futura e in vista dell’estate. Quando Corigliano-Rossano, anche con l’allestimento del discusso centro Covid nel presidio del “Giannettasio”, potrebbe trovarsi pronta ad affrontare una seconda ondata del virus. Il problema, però, è uno soltanto: la sicurezza ed il rischio che l’ospedale di Rossano possa diventare una bomba sanitaria se non verranno assunte tutte le precauzioni del caso. A partire dalla salvaguardia del personale per finire all’isolamento strutturale del reparto.

Intanto Stasi non si ferma e stamattina è a Cosenza per fare pressione sull’Asp e cercare di velocizzare le procedure

